DAX nach frischem Rekord unter Druck

Ein Vorteil für den deutschen Leitindex: Im Vergleich zu den US-Märkten stecken im DAX kaum große KI-Unternehmen. Das begrenzte den Kursrutsch am Donnerstag auf ein überschaubares Minus von -0,43 Prozent .

Verzögerung beim Ausbruch: Ein dauerhafter Sprung über das bisherige Höchststand-Niveau von Ende August schiebt sich durch die aktuellen Verluste vorerst nach hinten.

Positive Aussichten bleiben bestehen: Rein aus technischer Sicht sind weitere Anstiege auf 27.500 und darüber hinaus bis auf 28.150 Punkte nach wie vor möglich.

Alte Position abgeschlossen: Der letzte Trade rund um die 25.800 Punkte ist damit abgehakt.

Wann ergeben sich neue Chancen?

Signal für den nächsten Aufwärtstrend ist ein klarer Stand zum Börsenschluss: Schafft es der DAX überzeugend über die Marke von 26.692 Punkten, würde das neuen Schwung bringen – mit dem Ziel, den Index erst in Richtung 27.500 und schließlich auf 28.150 Zähler nach oben zu treiben.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.325 Punkten

VDAX bei 18,14 signalisiert erhöhte Nervosität - nachlaufend!

Fear& Greed Index bei 21 auf "EXTREME FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 63 - Buy MACD: 203 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.464 / 26.618 / 26.839 und 26.925 Punkten, nach unten bei 26.080 / 25.900 / 25.800 und 25.700 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wieder stabil - DAX hat Trendwende erfolgreich vollzogen, Bodenbilding erfolgreich - Öl- und Gasknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (04. November 2026): Bei 18,14% (steigend) (Vortag: 20,50%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Buy-Order bei 26.039 Punkten (Tagesbasis) eröffnet, Stopp bei 25.775 Punkten. Kursziel bei 26.618 Punkten - abgeschlossen 2. Stop-Buy-Order ab 26.692 Punkten (Tagesbasis) eröffnen, Stopp bei 25.900 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2HEM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 15,11 - 15,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.750,15 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.750,15 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.325,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 17,37 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN57RZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 12,76 - 12,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.520,39 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.520,39 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.325,02 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 20,53 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.