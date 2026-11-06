Schweizer Electronic: Wachstum hält an – Ergebnis-Turnaround im Q3
Mit Rekordauftragsbestand und einem Ergebnis-Turnaround im dritten Quartal gewinnt SCHWEIZER an Fahrt. Materialverfügbarkeit und Preise bleiben jedoch Unsicherheitsfaktoren.
Foto: Schweizer Electronic AG
- Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2026 um 41,2 % auf 228,6 Mio. Euro gestiegen; Book-to-Bill: 1,6.
- Auftragsbestand zum 30. September auf Rekordniveau von 282,6 Mio. Euro – 45,6 % mehr als Ende 2025.
- Neun-Monats-Umsatz um 9,7 % auf 139,9 Mio. Euro gewachsen; Bereiche außerhalb der Automobilindustrie legten um über 50 % auf 31,3 Mio. Euro zu.
- Bereinigtes EBITDA verbesserte sich auf 3,5 Mio. Euro, nach minus 0,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; bereinigte Marge: 2,5 %.
- Im dritten Quartal gelang der Ergebnis-Turnaround: EBITDA 2,9 Mio. Euro, EBIT 1,6 Mio. Euro und Periodenergebnis 0,8 Mio. Euro.
- Für 2026 erwartet SCHWEIZER nun 175–185 Mio. Euro Umsatz und 4–6 Mio. Euro bereinigtes EBITDA; Verfügbarkeit und Preise von Zuliefermaterialien bleiben unsicher.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Schweizer Electronic ist am 06.11.2026.
Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,83 %
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12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,7000EUR das entspricht einem Plus von +2,06 % seit der Veröffentlichung.
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