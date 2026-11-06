🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchweizer Electronic AktievorwärtsNachrichten zu Schweizer Electronic

    Schweizer Electronic: Wachstum hält an – Ergebnis-Turnaround im Q3

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit Rekordauftragsbestand und einem Ergebnis-Turnaround im dritten Quartal gewinnt SCHWEIZER an Fahrt. Materialverfügbarkeit und Preise bleiben jedoch Unsicherheitsfaktoren.

    Schweizer Electronic: Wachstum hält an – Ergebnis-Turnaround im Q3
    Foto: Schweizer Electronic AG
    • Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2026 um 41,2 % auf 228,6 Mio. Euro gestiegen; Book-to-Bill: 1,6.
    • Auftragsbestand zum 30. September auf Rekordniveau von 282,6 Mio. Euro – 45,6 % mehr als Ende 2025.
    • Neun-Monats-Umsatz um 9,7 % auf 139,9 Mio. Euro gewachsen; Bereiche außerhalb der Automobilindustrie legten um über 50 % auf 31,3 Mio. Euro zu.
    • Bereinigtes EBITDA verbesserte sich auf 3,5 Mio. Euro, nach minus 0,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; bereinigte Marge: 2,5 %.
    • Im dritten Quartal gelang der Ergebnis-Turnaround: EBITDA 2,9 Mio. Euro, EBIT 1,6 Mio. Euro und Periodenergebnis 0,8 Mio. Euro.
    • Für 2026 erwartet SCHWEIZER nun 175–185 Mio. Euro Umsatz und 4–6 Mio. Euro bereinigtes EBITDA; Verfügbarkeit und Preise von Zuliefermaterialien bleiben unsicher.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Schweizer Electronic ist am 06.11.2026.

    Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,83 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,7000EUR das entspricht einem Plus von +2,06 % seit der Veröffentlichung.


    Schweizer Electronic

    +5,86 %
    +2,62 %
    +14,63 %
    -14,55 %
    +45,96 %
    -33,99 %
    -52,33 %
    -73,89 %
    -53,00 %
    ISIN:DE0005156236WKN:515623
    Schweizer Electronic direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Schweizer Electronic: Wachstum hält an – Ergebnis-Turnaround im Q3 Mit Rekordauftragsbestand und einem Ergebnis-Turnaround im dritten Quartal gewinnt SCHWEIZER an Fahrt. Materialverfügbarkeit und Preise bleiben jedoch Unsicherheitsfaktoren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     