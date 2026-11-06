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    Industrieproduktion wächst überraschend weiter

    Deutschland

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    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Industrie wächst im September um 0,7 Prozent
    • August-Wachstum auf ein Prozent nach unten korrigiert
    • Im Jahresvergleich stieg die Fertigung um 0,4 Prozent
    Deutschland - Industrieproduktion wächst überraschend weiter
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie ist im September trotz Einschränkungen durch die Dürre und negativer Folgen der Kriege im Iran und der Ukraine überraschend weiter gewachsen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Daten mit. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Wert für den Vormonat deutlich nach unten revidiert. Das Wachstum lag im August bei 1 Prozent und nicht wie ursprünglich gemeldet bei 2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legte die Fertigung im September um 0,4 Prozent zu. Hier hatten Experten etwas mehr erwartet./jha/stk






    Verfasst von dpa-AFX
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