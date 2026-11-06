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    Dritte Prognoseanhebung treibt Cloudflare Registered (A) kräftig nach oben

    Kurssprung

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cloudflare Registered (A) springt um 13,50 % auf 248,00 Euro, bleibt auf Monatssicht aber deutlich im Minus.

    Kurssprung - Dritte Prognoseanhebung treibt Cloudflare Registered (A) kräftig nach oben
    Foto: Eric Risberg - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Cloudflare hebt die Gewinnprognose zum dritten Mal an und setzt das neue Ziel über den Erwartungen der Wall Street an. Das gibt der Aktie kräftigen Auftrieb. Nach einem Handelsverlust von 8 % und einem anschließenden nachbörslichen Anstieg um 14,5 % setzt sich die Kurserholung fort.

    Cloudflare Registered (A) Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 06.11.2026

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Cloudflare Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,67 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cloudflare Registered (A) Aktie damit um -7,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Cloudflare Registered (A) auf +46,92 %.

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    Informationen zur Cloudflare Registered (A) Aktie

    Cloudflare Registered (A) ist ein führender Anbieter von Internet-Sicherheits- und Performance-Lösungen, bekannt für sein CDN und DDoS-Schutz. Es konkurriert mit Akamai und AWS und bietet einzigartige Sicherheitslösungen wie Zero Trust.

    Es gibt 323 Mio. Cloudflare Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 79,36 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Cloudflare Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,32 %.

    Cloudflare: Gewinnziel zum 3. Mal erhöht – Aktie fährt Achterbahn


    Cloudflare hebt die Gewinnprognose zum 3. Mal an. Das neue Ziel übertrifft die Erwartungen der Wall Street. Nachdem die Aktie noch mit einem Minus von 8 % aus dem Handel gegangen war, legte sie nachbörlich 14,5 % zu

    Cloudflare Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,46 %
    1 Monat -23,27 %
    3 Monate -2,67 %
    1 Jahr +24,47 %
    Stand: 06.11.2026, 08:17 Uhr

    Cloudflare Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Cloudflare Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Cloudflare Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Cloudflare Registered (A)

    +12,36 %
    -8,58 %
    -24,20 %
    -3,85 %
    +22,97 %
    +306,57 %
    +44,13 %
    +777,88 %
    ISIN:US18915M1071WKN:A2PQMN
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