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    Finexity: Starkes drittes Quartal 2026

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    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Finexity AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) den Pro-forma-Umsatz um 18,8 Prozent auf 7,31 Mio. Euro gesteigert, während das EBITDA mit minus 2,49 Mio. Euro zwar negativ ausgefallen ist, aber über den internen Planungen lag. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.
    Nach Darstellung der Analysten sei ein außergewöhnlich starkes drittes Quartal der Treiber für die positive Entwicklung gewesen. So habe der Q3-Umsatz mit 3,72 Mio. Euro über dem Wert des gesamten ersten Halbjahres gelegen. Für 2026 plane das Management unverändert mit einem Pro-forma-Umsatz von rund 9,6 Mio. Euro und einem EBITDA von rund minus 3,5 Mio. Euro. Zudem habe das Unternehmen auf dem ersten Capital Markets Day am 13. Oktober 2026 erstmals mittelfristige Ziele genannt: Innerhalb von drei bis fünf Jahren solle der Umsatz auf über 70 Mio. Euro steigen, bei einer EBITDA-Marge von 25 bis 30 Prozent. Der EBITDA-Break-even werde für 2028/2029 bei rund 20 Mio. Euro Umsatz angestrebt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von (Split-bereinigt) 20,12 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.2026, 08:10 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.11.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 05.11.2026 um 10:45 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8f818bbb4f8ba1b38c567ac67e9e97ad
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 7,65EUR auf Lang & Schwarz (06. November 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 20,12 EUR




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