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    Geringe Kapitalintensivität ist Trumpf

    Kupferminen der Zukunft

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    Kupferminen der Zukunft - Geringe Kapitalintensivität ist Trumpf
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Was haben Investitionen in KI und Kupfer gemeinsam? Womöglich, dass die Kapitalintensität und damit die Zeit bis zum positiven Cashflow künftig stärker beachtet werden. Ein Kupferexplorer wagt den Sprung an die NYSE und liegt bei dieser Kennzahl weit vorn.

     

    Der Oktober war ein ereignisreicher Monat für den in Arizona tätigen Kupferexplorer Gunnison Copper. Der ehemalige Hudbay Minerals COO Andre Lauzon stieß zum Board of Directors hinzu, US-Innenminister Doug Burgum gab sein Stelldichein in der seit dem vergangenen Jahr produzierenden Johnson Camp Mine (JCM) im Cochise County – und schließlich startete der Handel der Aktie an der NYSE American. Zuvor war Gunnison bereits in Kanada und Deutschland börsennotiert.

     

    Das Geschäftsmodell von Gunnison Copper (ISIN: CA4028801088, WKN: A40TP4) liegt im Trend: Das Unternehmen arbeitet am Hochlauf inländischer Kupferproduktion, die für heimische Lieferketten für Verteidigung, Technologie und Fertigung dringend benötigt werden. „Unser Team produziert bereits Kupfererz in Arizona“, sagt CEO Craig Hallworth im Hinblick auf JCM, das in Zusammenarbeit mit der Rio Tinto-Tochter Nuton betrieben wird. „Mit dem national bedeutenden Gunnison Copper Project haben wir die Möglichkeit, auf dieser Grundlage aufzubauen und einen wesentlich größeren Beitrag zur amerikanischen Kupferversorgung zu leisten“, skizziert er die Pläne für die Zukunft.

     

    Studie aus Colorado: Bis 2050 fehlen 16,1 Mio. Tonnen Kupfer pro Jahr

     

    Die meisten Analysten sind sich mit Hallworth darüber einig, dass mehr Kupfer benötigt wird – und das für das zusätzliche Angebot erhebliches Kapital erforderlich ist. Das Payne Institute for Public Policy der Colorado School of Mines hat nachgerechnet, wie viel Kupfer - und wie viel Kapital für dessen Beschaffung - in Zukunft fehlen.

     

    In der Studie „The Investment Gap of Copper Mining” gehen die Forscher Morgan Bazilian, Adam Simon, Macdonald Amoah, Andrew Pederson und Maxwell Brown aufbauend auf einer vorangegangene Untersuchung davon aus, dass die Nachfrage nach gefördertem Kupfer bis 2050 bei unveränderten Rahmenbedingungen 37,1 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen wird.

     

    Die Forscher erläutern zunächst die Angebotslücke. Demnach werden die im Jahr 2018 in Betrieb befindlichen Minen nur noch 17,8 Millionen Tonnen der im Jahr 2050 benötigten 37,1 Millionen Tonnen liefern. Seit 2018 eröffnete oder erweiterte Minen tragen den Berechnungen zufolge im Jahr 2025 etwa 3,2 Millionen Tonnen zur Gesamtkapazität bei. Demnach muss noch eine jährliche Produktionskapazität von 16,1 Millionen Tonnen geschaffen werden.

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