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    Bitcoin im Sog der KI-Panik – Kryptomarkt stürzt ab

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    Bitcoin stürzt Richtung 75.000 US-Dollar. Ein heftiger KI-Sell-off an der Wall Street reißt den Kryptomarkt mit und löscht 160 Milliarden US-Dollar aus.

    Für Sie zusammengefasst
    Bitcoin im Sog der KI-Panik – Kryptomarkt stürzt ab
    Foto: Dall-E

    Bitcoin fiel am Freitagmorgen zeitweise auf 75.114 US-Dollar und näherte sich damit gefährlich der Marke von 75.000 US-Dollar. Noch am Vortag hatte die größte Kryptowährung über 80.500 US-Dollar notiert. Innerhalb von 24 Stunden verlor Bitcoin damit mehr als 6,5 Prozent.

    Noch heftiger erwischte es die Altcoins. Ethereum brach um 8,24 Prozent auf 2.228 US-Dollar ein. XRP verlor sogar 9 Prozent und rutschte auf 1,19 US-Dollar ab.

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    Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes schrumpfte um 5,43 Prozent auf 2,54 Billionen US-Dollar. Gegenüber den 2,7 Billionen US-Dollar vom Vortag entspricht das einem Wertverlust von 160 Milliarden US-Dollar.

    KI-Aktien brechen ein

    Auslöser der Verkaufswelle war ein massiver Einbruch amerikanischer Technologie- und KI-Aktien. Die Wall Street erlebte am Donnerstag ihren schlimmsten Handelstag seit den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump im April 2025.

    Besonders dramatisch entwickelte sich der Halbleitersektor. Der Philadelphia Semiconductor Index brach um mehr als zwölf Prozent ein und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit März 2020. Besonders die Aktien von KI-Schwergewichten wie Nvidia und AMD gerieten unter die Räder und mussten deutliche Kursverluste hinnehmen.

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    Über eine Milliarde US-Dollar liquidiert

    Der Kurssturz löste eine massive Liquidationswelle am Kryptomarkt aus. Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Positionen im Gesamtwert von 1,08 Milliarden US-Dollar zwangsweise geschlossen.

    Auf Long-Positionen entfielen 954,38 Millionen US-Dollar beziehungsweise 88 Prozent aller Liquidationen. Short-Positionen machten dagegen lediglich 127,30 Millionen US-Dollar aus.

    Allein bei Bitcoin wurden Positionen im Wert von 280,65 Millionen US-Dollar liquidiert. Ethereum folgte mit 174,86 Millionen US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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