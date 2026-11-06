Bitcoin im Sog der KI-Panik – Kryptomarkt stürzt ab

Noch heftiger erwischte es die Altcoins. Ethereum brach um 8,24 Prozent auf 2.228 US-Dollar ein. XRP verlor sogar 9 Prozent und rutschte auf 1,19 US-Dollar ab.

Bitcoin fiel am Freitagmorgen zeitweise auf 75.114 US-Dollar und näherte sich damit gefährlich der Marke von 75.000 US-Dollar. Noch am Vortag hatte die größte Kryptowährung über 80.500 US-Dollar notiert. Innerhalb von 24 Stunden verlor Bitcoin damit mehr als 6,5 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes schrumpfte um 5,43 Prozent auf 2,54 Billionen US-Dollar. Gegenüber den 2,7 Billionen US-Dollar vom Vortag entspricht das einem Wertverlust von 160 Milliarden US-Dollar.

KI-Aktien brechen ein

Auslöser der Verkaufswelle war ein massiver Einbruch amerikanischer Technologie- und KI-Aktien. Die Wall Street erlebte am Donnerstag ihren schlimmsten Handelstag seit den Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump im April 2025.

Besonders dramatisch entwickelte sich der Halbleitersektor. Der Philadelphia Semiconductor Index brach um mehr als zwölf Prozent ein und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust seit März 2020. Besonders die Aktien von KI-Schwergewichten wie Nvidia und AMD gerieten unter die Räder und mussten deutliche Kursverluste hinnehmen.

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Über eine Milliarde US-Dollar liquidiert

Der Kurssturz löste eine massive Liquidationswelle am Kryptomarkt aus. Nach Daten von CoinGlass wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Positionen im Gesamtwert von 1,08 Milliarden US-Dollar zwangsweise geschlossen.

Auf Long-Positionen entfielen 954,38 Millionen US-Dollar beziehungsweise 88 Prozent aller Liquidationen. Short-Positionen machten dagegen lediglich 127,30 Millionen US-Dollar aus.

Allein bei Bitcoin wurden Positionen im Wert von 280,65 Millionen US-Dollar liquidiert. Ethereum folgte mit 174,86 Millionen US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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