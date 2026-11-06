Zweifel an dauerhaftem Jugendprotest

BERLIN (dpa-AFX) - Der Soziologe Steffen Mau hat Zweifel, dass sich aus den aktuellen Jugendprotesten eine dauerhafte politische Bewegung entwickeln wird. Zwar gebe es ein Momentum und ein verbindendes Element, sagte Mau dem "Handelsblatt". "Aber die Überführung in institutionelle Repräsentanz gelingt nicht. Die Leute sind auf der Straße - und es mündet in nichts." Als Beispiel nannte Mau die Klimabewegung im Bundestagswahlkampf 2021. "Das ist relativ schnell in sich zusammengebrochen."

Mau sprach von einem "erheblichen Fruststau" junger Menschen. "Wir leben jedoch in einer Gesellschaft mit blockierten Aufstiegswegen. Selbst Kinder aus Akademikerhaushalten können nicht mehr sicher sein, eine gesicherte Laufbahn einzuschlagen." In der Realität setzten sich in der Politik die Interessen der Älteren immer stärker durch. Die jüngeren Jahrgänge seien kleiner und damit für Wahlen weniger bedeutend. "Also neigt die Politik dazu, die Generation 50 plus zu bevorzugen."