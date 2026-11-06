JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen insgesamt den Konsensprognosen, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach dem Bericht des Lkw-Herstellers. Die Resultate in Nordamerika seien dank Tarifrückerstattungen sowie höherer Absatzzahlen, positiver Preisentwicklung und positiver Effekte, die die überhöhten Herstellungskosten und den Produktmix ausgeglichen hätten, sehr stark ausgefallen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:32 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 41,09EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +21,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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