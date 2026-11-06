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    SAP gibt 2,61 % nach bei uneinheitlichem Branchenbild

    Unter Druck

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP verliert 2,61 % und entwickelt sich damit schwächer als Salesforce, Microsoft und Workday.

    Unter Druck - SAP gibt 2,61 % nach bei uneinheitlichem Branchenbild
    Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com

    Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang bei SAP gibt es zunächst nicht. Die Wettbewerber zeigen ein uneinheitliches Bild: Während Salesforce, Microsoft und Workday nachgeben, legen Oracle und ServiceNow zu. Auf Monatssicht bleibt SAP mit einem Plus von 14,36 % deutlich im Gewinn.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2026

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +24,85 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +1,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,36 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +1,10 % gewonnen.

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    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,53 %
    1 Monat +14,36 %
    3 Monate +24,85 %
    1 Jahr -6,88 %
    Stand: 06.11.2026, 08:44 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um leichte Kursrückgänge bei SAP und die Erwartung einer raschen Erholung. Wiederholt wird ein Kursziel von 270 Euro bis Ende 2026 genannt. Ein Anleger berichtet über Zukäufe und einen SAP-Depotanteil von 50 %. Als Stärken werden Widerstandsfähigkeit gegenüber KI-bedingten Sorgen um Softwareanbieter, US-Geschäfte mit FedRAMP-konformen Plattformen und der konservative Einfluss der Gründerfamilien hervorgehoben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Die Aktie von SAP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,70 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,90 %, über 10 Jahre bei 10,64 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,12 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,92 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,56 %. ServiceNow legt um +0,55 % zu Workday (A) notiert im Minus, mit -1,39 %.

    Informationen zur SAP Aktie

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 260,14 Mrd. € wert.

    SAP Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SAP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SAP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SAP

    -2,38 %
    +1,53 %
    +14,36 %
    +24,85 %
    -6,88 %
    +64,19 %
    +65,18 %
    +171,59 %
    +1.322.087,50 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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