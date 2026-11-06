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    Chipwerte im Plus: Intel legt mit der Branche zu

    Im Blickpunkt

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    Intel gewinnt heute 4,18 % und verringert damit einen Teil der deutlichen Verluste der vergangenen Woche.

    Im Blickpunkt - Chipwerte im Plus: Intel legt mit der Branche zu
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Die Halbleiterwerte steigen heute auf breiter Front: Neben Intel legen auch Advanced Micro Devices, NVIDIA, Qualcomm und Taiwan Semiconductor Manufacturing zu. Das größte Plus in dieser Gruppe verzeichnet Taiwan Semiconductor Manufacturing mit 4,34 %. Trotz des heutigen Anstiegs verliert Intel auf Wochensicht 23,64 %.

    Intel Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 06.11.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten Verluste von -44,48 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um -23,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intel um +52,29 % gewonnen.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Advanced Micro Devices, NVIDIA und Co.

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,68 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,02 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +2,62 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +4,34 % zu

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Intel Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang auf rund 47 € und mögliche Einstiege bei 40 € oder tiefer. Diskutiert werden die Bewertung nach der Rally, fehlende KI-GPUs, Zweifel am Foundry-Geschäft, Xeon-Kapazitätsengpässe und schwache PC-Nachfrage durch hohe Speicherpreise. Panther Lake wird positiv bewertet. Weitere Themen sind Risiken beim Rechenzentrumsausbau und die ausbleibende Kursreaktion auf den Aktienkauf von CEO Lip-Bu Tan über 9,7 Mio. US-Dollar.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    Zur Intel Diskussion

    Nvidia kassiert Downgrade – Top-Analyst warnt


    Infolge des Intel-Ausverkaufs gibt auch die Nvidia-Aktie deutlich nach. Nun senkt ein Top-Analyst sein Kursziel drastisch und warnt vor Risiken für den KI-Boom.

    Informationen zur Intel Aktie

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,15 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Intel erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 9,54 %. Über 5 Jahre lag sie bei 1,13 %, über 10 Jahre bei 4,04 %.

    Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,64 %
    1 Monat -53,23 %
    3 Monate -44,48 %
    1 Jahr +46,02 %
    Stand: 06.11.2026, 08:44 Uhr

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Intel

    +4,02 %
    -23,64 %
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    +46,02 %
    +36,44 %
    +8,44 %
    +57,93 %
    +2.350,61 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681
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