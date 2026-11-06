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    SanDisk Corporation springt nach hohen Verlusten nach oben

    Spotlight

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    Die Aktie von SanDisk Corporation klettert heute um 6,94 %.

    Spotlight - SanDisk Corporation springt nach hohen Verlusten nach oben
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Nach einem Kursverlust von 49,67 % innerhalb eines Monats erholt sich SanDisk Corporation deutlich. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

    SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt SanDisk Corporation trotz des heutigen Kurssprungs mit -29,17 % im Minus.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -34,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -49,67 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SanDisk Corporation -47,24 % verloren.

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    Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

    Es gibt 145 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,84 Mrd. € wert.

    SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -34,05 %
    1 Monat -49,67 %
    3 Monate -29,17 %
    1 Jahr -47,24 %
    Stand: 06.11.2026, 08:44 Uhr

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    Ob sich ein Einstieg bei der SanDisk Corporation Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SanDisk Corporation Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SanDisk Corporation

    +7,64 %
    -33,62 %
    -49,34 %
    -28,70 %
    -41,29 %
    ISIN:US80004C2008WKN:A411ZM
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