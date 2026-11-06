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    Daimler Truck profitiert von Erholung in USA - Aktie gibt nach

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Truck profitiert von US-Markterholung
    • Auftragseingang und Absatz legten deutlich zu
    • Für Q4 erwartet Daimler spürbar bessere Geschäfte
    ROUNDUP - Daimler Truck profitiert von Erholung in USA - Aktie gibt nach
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im dritten Quartal von der Erholung auf dem im Vorjahr sehr schwachen US-Markt profitiert. Auch bei den Aufträgen ging es weiter nach oben, wenn auch das Neugeschäft nicht mehr ganz so hoch ausfiel wie in den Vorquartalen. In Europa blieb die Profitabilität verhalten. Das Management um Chefin Karin Radström erwartet nun auch im vierten Quartal ein ordentliches Abschneiden in Nordamerika. Auch bei der in Europa und Lateinamerika präsenten Marke Mercedes-Benz Trucks dürfte es dann wieder besser aussehen. Die Aktie reagierte in einem schwachen Börsenumfeld zunächst mit Abschlägen.

    Das im Dax notierte Papier lag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate knapp zwei Prozent unter dem Xetra-Schluss des Vorabends. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi schrieb am Morgen, alles in allem wären die Resultate wie erwartet. Das Ergebnis in Nordamerika sei dank einer Zollerstattung sehr stark ausgefallen. Michael Aspinall von der US-Investmentbank Jefferies sprach von positiven Aussichten für das vierte Quartal. Allerdings sähen die Erwartungen des Marktes an das operative Ergebnis im kommenden Jahr ambitioniert aus.

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    Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um fast drei Viertel auf 1,12 Milliarden Euro. Im Industriegeschäft zog die bereinigte operative Gewinnmarge um fast drei Prozentpunkte auf 9,1 Prozent an und fiel damit besser aus als von Analysten erwartet. Vor allem in Nordamerika berappelte sich das Geschäft, dort verdoppelte sich die operative Marge nahezu. In Europa ging sie hingegen leicht zurück.

    Der Umsatz des Industriegeschäfts - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - kletterte im Jahresvergleich um ein Fünftel auf 11,6 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Im dritten Quartal verkaufte das Unternehmen wie bereits bekannt deutlich mehr Fahrzeuge als im sehr schwachen Vorjahreszeitraum. Der Absatz stieg um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge.

    In Nordamerika legten die Verkäufe mit einem Anstieg von über der Hälfte deutlich zu. Dort waren im Vorjahr wegen der Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump die Verkäufe eingebrochen. Kaum noch Spediteure hatten Lkw gekauft wegen der Unsicherheit um künftige Transportmengen. Die Lage hat sich aber seit einigen Quartalen wieder aufgehellt. Nordamerika ist mit den Marken Freightliner und Western Star der größte und lukrativste Markt der Schwaben.

    Im vierten Quartal nun dürfte das Nordamerika-Geschäft eine Marge um das obere Ende der Jahres-Prognosespanne von 9 bis 11 Prozent dort abwerfen, nach hohen 12,1 Prozent im dritten Jahresviertel. Bei Mercedes-Benz wird die Marge nach Kalkulation von Finanzchefin Eva Scherer über die Jahres-Prognosespanne von 6 bis 8 Prozent hinaus steigen. Im dritten Quartal lag sie hier bei 6,3 Prozent.

    Der Auftragseingang legte konzernweit um 10 Prozent auf 71.168 Fahrzeuge zu. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn stieg um 59 Prozent auf 689 Millionen Euro. Chefin Karin Radström bestätigte den Jahresausblick.

    Der Konzern führte die positive Entwicklung auf eine sich erholende Marktlage zurück. Die Ergebnisse im dritten Quartal zeigten, dass das Geschäft weiter an Dynamik gewinne, sagte Radström laut Mitteilung. "Besonders wichtig ist, dass wir unsere Profitabilität verbessert haben und gleichzeitig weltweit voll auf unsere Kunden ausgerichtet bleiben", ergänzte sie./men/rwi/nas/zb

    Daimler Truck Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 26.004 auf Ariva Indikation (06. November 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -4,32 %/+54,56 % bedeutet.





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