BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM von 12,20 auf 13,15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft schneide weiterhin hervorragend ab, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Kostenkontrolle sei beeindruckend. Doch kurzfristig blieben die Treibstoffkosten der wichtigste Einflussfaktor. Vor diesem Hintergrund behält der Experte seine neutrale Haltung bei./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:25 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 12,59EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



