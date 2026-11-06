BERNSTEIN RESEARCH stuft DHL Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 47 auf 49,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Logistikkonzern vereine erstklassiges Abschneiden mit einer entsprechend hohen Bewertung, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Aktie sei teuer, eine Abwertung zeichne sich aber nicht ab./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 59,52EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.



