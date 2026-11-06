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    Auf hohe Wochenverluste folgt bei Marvell Technology ein Kurssprung

    Aktie im Rampenlicht

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    Die Aktie von Marvell Technology springt um 7,20 % auf 127,50 Euro.

    Aktie im Rampenlicht - Auf hohe Wochenverluste folgt bei Marvell Technology ein Kurssprung
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Auf Wochensicht verliert Marvell Technology trotz des kräftigen Tagesgewinns 32,32 %. Auch im Monatsvergleich bleibt mit 47,62 % ein deutliches Minus. Einen konkreten Auslöser für den aktuellen Kursanstieg gibt es nicht.

    Aktueller Stand der Marvell Technology Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 06.11.2026

    Der heutige Anstieg bei Marvell Technology konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -30,38 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Marvell Technology Aktie damit um -32,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -47,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +72,92 % gewonnen.

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    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Es gibt 877 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,55 Mrd. € wert.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -32,32 %
    1 Monat -47,62 %
    3 Monate -30,38 %
    1 Jahr +51,48 %
    Stand: 06.11.2026, 09:02 Uhr

    Die Aktie von Marvell Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 14,27 %, über 10 Jahre bei 26,41 %.

    Marvell Technology Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Marvell Technology Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Marvell Technology Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Marvell Technology

    +7,21 %
    -32,32 %
    -47,62 %
    -30,38 %
    +51,48 %
    +163,79 %
    +102,72 %
    +988,39 %
    +1.204,69 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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