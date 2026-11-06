Ölpreis-Crash trotz Tankerangriffen – Iran stellt Trump harte Bedingungen!

Wie Bloomberg berichtet, telefonierte Trump mit Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani über Möglichkeiten, den Konflikt im Nahen Osten zu entschärfen. Auch Teheran prüft nach Angaben der New York Times neue Vorschläge von Vermittlern zu seinem Atomprogramm. Doch der Iran stellt harte Bedingungen: Washington soll seine Seeblockade aufheben, Sanktionen lockern und eingefrorene Vermögenswerte freigeben. Erst dann will Teheran die Straße von Hormus wieder vollständig öffnen.

Der Ölpreis fährt Achterbahn: Seit Montag schwankte Brent innerhalb einer Spanne von 19 US-Dollar je Barrel. Am Freitag kletterte die Nordseesorte zunächst um bis zu 2,6 Prozent, bevor neue Friedenshoffnungen die Gewinne wieder auslöschten. Brent fiel zeitweise unter 97 US-Dollar und steuert auf ein Wochenminus von rund 16 Prozent zu. Auslöser der jüngsten Kurswende sind diplomatische Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Emir von Katar. Gleichzeitig warnt ein Energieexperte vor einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit neuer Kämpfe mit dem Iran.

Wie gefährlich die Lage trotz der Gespräche bleibt, zeigt die Einschätzung von Bob McNally, Chef der Rapidan Energy Group. Gegenüber CNBC bezifferte er die Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme der Kämpfe auf 80 Prozent. Bei einer erneuten militärischen Eskalation könnten sowohl Brent als auch die US-Ölsorte WTI wieder über 100 US-Dollar je Barrel steigen.

Die Gefahr ist keineswegs theoretisch. Der Iran meldete am Donnerstag drei weitere Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormus. Reuters berichtete von mindestens fünf Zwischenfällen mit Schiffen im Persischen Golf seit Sonntag. Trotz der wachsenden Friedenshoffnungen bleibt damit eine der wichtigsten Ölhandelsrouten der Welt gefährdet.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

Gleichzeitig gibt es einen zweiten Grund für den massiven Preisverfall: Auf dem physischen Ölmarkt ist derzeit reichlich Rohöl verfügbar. Nach Angaben von Bloomberg haben sich die Exporte der Golfstaaten weitgehend auf das Vorkriegsniveau erholt. JPMorgan beziffert den weltweiten Angebotsüberschuss auf täglich 1,4 Millionen Barrel. Hohe Transportkosten und schwache Nachfrage drücken zusätzlich auf die Verkaufspreise.

Doch der scheinbare Überfluss täuscht über ein erhebliches Risiko hinweg. Die weltweiten Ölvorräte an Land sind laut Bloomberg auf den niedrigsten Stand seit mindestens zehn Jahren gefallen. Die strategischen Reserven der Staaten liegen nach Angaben der Internationalen Energieagentur sogar so tief wie seit den 1980er Jahren nicht mehr. Schon größere Lieferausfälle könnten deshalb erneut heftige Preissprünge auslösen. Für Anleger bleibt der Ölmarkt eine Wette auf zwei völlig gegensätzliche Entwicklungen: ein Abkommen, das die Kriegsprämie weiter abbaut, oder neue Angriffe, die den Preis wieder nach oben treiben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"