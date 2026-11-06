JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Michael Aspinall am Freitag in seiner ersten Reaktion. Auch wenn der Nutzfahrzeugbauer die Jahresziele bestätigt habe, sollte der Ausblick auf das Schlussquartal seiner Einschätzung nach positiv gewertet werden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,55 % und einem Kurs von 39,16EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,00 € , was eine Steigerung von +32,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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