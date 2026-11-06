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    Nexum Group startet Börsenhandel im Frankfurter Regulierten Markt

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    Börsendebüt mit großen Plänen: Die Nexum Group AG setzt auf datenbasierte Wohnprojekte in deutschen Metropolen und eine Projektpipeline von mehr als einer Milliarde Euro.

    Nexum Group startet Börsenhandel im Frankfurter Regulierten Markt
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
    • Die Nexum Group AG ist am 6. November 2026 im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet; ein Uplisting in den Prime Standard ist geplant.
    • Das Unternehmen entwickelt Wohnimmobilien in Deutschlands sieben größten Städten und verbindet Akquisition, Projektentwicklung und Vertrieb in einem integrierten, datenbasierten Geschäftsmodell.
    • Nexum verfügt über eine Projektpipeline mit mehr als einer Milliarde Euro Entwicklungsvolumen; mehrere Vorhaben können kurzfristig umgesetzt werden.
    • Der Fokus auf Projekte mit vorhandener oder weit fortgeschrittener Baugenehmigung soll Risiken und Kapitalbindung senken; typische Projektlaufzeiten liegen bei 15 bis 30 Monaten.
    • Für 2027 plant Nexum ein Entwicklungsvolumen von mehr als 350 Millionen Euro. Mittelfristig sollen es jährlich über 500 Millionen Euro und die EBITDA-Marge mehr als 20 Prozent betragen.
    • Nexum entstand durch die strategische Neuausrichtung der früheren creditshelf AG im Rahmen eines Reverse IPO. Das Grundkapital umfasst 100 Millionen Aktien, der Streubesitz liegt bei rund 12 Prozent.



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