Nexum Group startet Börsenhandel im Frankfurter Regulierten Markt
Börsendebüt mit großen Plänen: Die Nexum Group AG setzt auf datenbasierte Wohnprojekte in deutschen Metropolen und eine Projektpipeline von mehr als einer Milliarde Euro.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Die Nexum Group AG ist am 6. November 2026 im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet; ein Uplisting in den Prime Standard ist geplant.
- Das Unternehmen entwickelt Wohnimmobilien in Deutschlands sieben größten Städten und verbindet Akquisition, Projektentwicklung und Vertrieb in einem integrierten, datenbasierten Geschäftsmodell.
- Nexum verfügt über eine Projektpipeline mit mehr als einer Milliarde Euro Entwicklungsvolumen; mehrere Vorhaben können kurzfristig umgesetzt werden.
- Der Fokus auf Projekte mit vorhandener oder weit fortgeschrittener Baugenehmigung soll Risiken und Kapitalbindung senken; typische Projektlaufzeiten liegen bei 15 bis 30 Monaten.
- Für 2027 plant Nexum ein Entwicklungsvolumen von mehr als 350 Millionen Euro. Mittelfristig sollen es jährlich über 500 Millionen Euro und die EBITDA-Marge mehr als 20 Prozent betragen.
- Nexum entstand durch die strategische Neuausrichtung der früheren creditshelf AG im Rahmen eines Reverse IPO. Das Grundkapital umfasst 100 Millionen Aktien, der Streubesitz liegt bei rund 12 Prozent.
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte