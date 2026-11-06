Nexum Group startet Börsenhandel im Frankfurter Regulierten Markt 41 0 Kommentare

Börsendebüt mit großen Plänen: Die Nexum Group AG setzt auf datenbasierte Wohnprojekte in deutschen Metropolen und eine Projektpipeline von mehr als einer Milliarde Euro.

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