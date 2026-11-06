BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zahlen des dritten Quartals und der Jahresausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Auftragseingänge hätten aber wegen des Nordamerika-Geschäfts die Erwartungen verfehlt und dies deutlicher als bei Wettbewerbern. Insgesamt gebe es kaum neue Erkenntnisse, nachdem von anderen Unternehmen die Berichte schon bekannt seien./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 39,27EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was einem Rückgang von -4,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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