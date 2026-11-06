BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Zahlen des dritten Quartals und der Jahresausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Harry Martin am Freitag. Die Auftragseingänge hätten aber wegen des Nordamerika-Geschäfts die Erwartungen verfehlt und dies deutlicher als bei Wettbewerbern. Insgesamt gebe es kaum neue Erkenntnisse, nachdem von anderen Unternehmen die Berichte schon bekannt seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:04 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,28 % und einem Kurs von 39,27EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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