"Nvidia der Quantenbranche": 336 % Umsatzplus – und 2027 schon ausverkauft!

Auch die Nachfrage nach den Quantencomputern ist stark: IonQ hat nach eigenen Angaben bereits sämtliche für 2027 geplanten Kapazitäten seines Modells Superion 256 verkauft. Auch für 2028 gibt es Aufträge. Insgesamt stehen noch zugesagte Aufträge und andere vertraglich vereinbarte Leistungen im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar aus. Allerdings stammt fast die Hälfte des Quartalsumsatzes aus dem übernommenen Chipfertiger SkyWater, der 83,5 Millionen US-Dollar beisteuerte. Das übrige Geschäftsfeld IonQ Platform kam auf 90,3 Millionen US-Dollar.

IonQ hat im dritten Quartal seinen Umsatz um 336 Prozent gesteigert und die Jahresprognose deutlich angehoben. Die Aktie hatte den regulären US-Handel zuvor mit einem Minus von 10,5 Prozent beendet, gewann nach Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich aber rund 9 Prozent. Der Umsatz erreichte 173,8 Millionen US-Dollar (rund 155 Millionen Euro) und lag klar über den erwarteten 141,2 Millionen US-Dollar. Für 2026 rechnet IonQ nun mit 505 bis 515 Millionen US-Dollar (rund 451 bis 460 Millionen Euro) Umsatz statt bisher 450 bis 460 Millionen US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rückenwind verspricht die Zusammenarbeit mit Nvidia: Ein Quantencomputer von IonQ soll im Forschungszentrum des Chipriesen installiert werden. Zudem hat das Unternehmen die letzte Auswahlstufe eines Forschungsprogramms der US-Verteidigungsbehörde DARPA erreicht. Das Programm könnte insgesamt einen Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar haben – ein garantierter Auftrag für IonQ ist diese Summe nicht.

Beim Gewinn zeigt sich der Haken. IonQ meldete zwar 564 Millionen US-Dollar Nettogewinn. Darin stecken aber 896 Millionen US-Dollar Buchgewinn, der allein durch die Neubewertung von Optionsscheinen entstand und kein Geld in die Kasse brachte. Im laufenden Geschäft bleibt IonQ tief in den roten Zahlen: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei minus 133,6 Millionen US-Dollar. Im Oktober nahm IonQ zudem 2 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Aktien ein. Das stärkt die Kasse, verwässert aber die Anteile bisheriger Aktionäre. Mit dem frischen Kapital beziffert das Unternehmen seine liquiden Mittel rechnerisch auf 3,7 Milliarden US-Dollar.

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CEO Niccolo de Masi will IonQ zum "Nvidia der Quantenbranche" machen. Gegenüber Barron’s stellte er einen Jahresumsatz im zweistelligen Milliardenbereich als Ziel in Aussicht, möglichst binnen ein bis zwei Jahren. Nach einem Kursverlust von fast 40 Prozent im vergangenen Monat ist die entscheidende Frage, ob aus dem rasanten Umsatzwachstum auch ein dauerhaft profitables Geschäft wird.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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