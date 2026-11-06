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    Private-Markets-Investor:innen planen 2027 mehr Allokationen, zeigt Moonfare-Umfrage

    Trotz Exit-Flaute

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    Trotz Exit-Flaute - Private-Markets-Investor:innen planen 2027 mehr Allokationen, zeigt Moonfare-Umfrage

    Berlin (ots)

    • Allokationsbereitschaft steigt: 63 % der vermögenden Privatanleger:innen planen für 2027 neue Allokationen in Privatmärkte (Vorjahr: 55 %)
    • Vertrauen trotz langsamerem Exit-Tempo: Mehr als die Hälfte (58 %) erwartet, dass Privatmärkte in den nächsten 1-3 Jahren besser abschneiden werden als öffentliche Märkte (Vorjahr: 54 %)
    • In der DACH-Region erwarten 63 % der Anleger:innen eine Outperformance der Privatmärkte gegenüber öffentlichen Märkten in den nächsten 1-3 Jahren (Gesamtdurchschnitt: 58 %)
    • "SaaSpocalypse" bleibt großes Thema: 95 % der Privatmarktinvestor:innen sehen KI als Disruptor traditioneller Softwareunternehmen; Nachfrage nach Wachstums- und Venture-Capital-Investments fast verdoppelt (26 % auf 46 %)

    Fast zwei Drittel der Privatmarktinvestor:innen planen laut einer neuen Studie von Moonfare (https://www.moonfare.com/), der globalen Plattform und Vermögensverwaltungsgesellschaft für Privatmärkte, auch 2027 weitere Allokationen, und lassen sich damit von der anhaltenden Exit-Flaute im Private-Equity-Markt nicht beirren.

    Die Moonfare-Investorenumfrage (https://drive.google.com/file/d/1MCWPrxGCWn39xfX4s3pYRQKUTjZTOQGT/view?usp=drive_link) 2026, für die mehr als 300 Privatmarktinvestor:innen aus Europa, Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten befragt wurden, zeigt, dass Anleger:innen auch in einer von geopolitischer Unsicherheit und Inflationsdruck geprägten Phase weiter überzeugt sind: Mehr als die Hälfte der Befragten (58 %) geht davon aus, dass Privatmärkte in den kommenden Jahren besser abschneiden werden als öffentliche Märkte, ein Anstieg gegenüber 54 % im Vorjahr.

    Obwohl Exits für zwei Drittel (66 %) der Befragten entscheidend sind, lassen sich die Anleger:innen vom langsameren Ausschüttungstempo nicht abschrecken. Der Anteil der Investor:innen, die neue Kapitalzusagen planen, stieg in diesem Jahr um 8 Prozentpunkte auf 63 %, während nur 9 % angeben, nicht weiter investieren zu wollen. Diese optimistische Grundhaltung spiegelt sich auch im jüngsten Anlageverhalten wider: 82 % haben in den vergangenen zwölf Monaten neue Allokationen in Privatmärkte vorgenommen.

    Die Ergebnisse legen zudem nahe, dass Anleger:innen eher bereit sind, längere Haltefristen in Kauf zu nehmen, als niedrigere Bewertungen zu akzeptieren. Fast zwei Drittel (62 %) würden keinen Teil ihres Private-Equity-Portfolios mit einem kleinen Abschlag verkaufen, um sofortige Liquidität zu erhalten.

    Auch bei den besten Renditequellen haben Anleger:innen eine klare Meinung. Mehr als zwei Drittel (68 %) erwarten, dass Mid-Market-Buyouts in den nächsten ein bis drei Jahren andere Strategien übertreffen.

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