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    Axon Enterprise zieht an - Wochenbilanz bleibt mit 17,72 % im Minus

    Auf Höhenflug

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    Axon Enterprise klettert heute um 6,31 % und entwickelt sich damit deutlich stärker als der US Tech 100.

    Auf Höhenflug - Axon Enterprise zieht an - Wochenbilanz bleibt mit 17,72 % im Minus
    Foto: 417264605

    Trotz des kräftigen Tagesgewinns verliert Axon Enterprise auf Wochensicht 17,72 %. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Anstieg gibt es nicht. Bei den Wettbewerbern zeigt sich kein einheitlicher Aufwärtstrend: Panasonic Holdings und Motorola Solutions legen zu, während L3Harris Technologies leicht nachgibt.

    Axon Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.11.2026

    Obwohl sich die Axon Enterprise Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -37,60 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um -17,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,95 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Axon Enterprise eine negative Entwicklung von -34,25 % erlebt.

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    Während Axon Enterprise heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,88 %.

    Informationen zur Axon Enterprise Aktie

    Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

    Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,04 Mrd.EUR € wert.

    Die Aktie von Axon Enterprise erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei 17,56 %, über 10 Jahre bei 33,28 %.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,11 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,80 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -0,22 %.

    Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,72 %
    1 Monat -12,95 %
    3 Monate -37,60 %
    1 Jahr -42,58 %
    Stand: 06.11.2026, 09:30 Uhr

    Lohnt sich ein Investment in die Axon Enterprise Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Axon Enterprise Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Axon Enterprise Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Axon Enterprise

    -7,84 %
    -17,25 %
    -13,10 %
    -37,30 %
    -42,56 %
    +58,13 %
    +99,44 %
    +1.508,46 %
    +5.116,18 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU
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