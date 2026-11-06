Heidelberg Materials-Zertifikat mit 17%-Chance und 31% Sicherheitspuffer

Wegen der deutlichen Steigerung des Quartalumsatzes, des über den Expertenerwartungen liegenden operativen Ergebnisses und der Bestätigung der Jahresprognose der bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 286 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Heidelberg Materials-Aktie.

Anlage-Idee: Investoren, die auch nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen eine Investition in die Heidelberg Materials-Aktie in Erwägung ziehen und das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie Renditen in Aussicht stellt.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Heidelberg Materials-Aktie, sondern auch bei seitwärts laufenden oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Heidelberg Materials-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 120 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 180 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE000PM64H11) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 180 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 120 Euro. Beim Heidelberg Materials-Aktienkurs von 173,10 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 154,30 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 154,30 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 16,66 Prozent (gleich 15 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 30,68 Prozent auf 120 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 120 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 154,30 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Anlageprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.