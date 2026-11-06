Monster-Aktie gibt trotz Mega-Wachstum nach

Der Nettoumsatz im dritten Quartal stieg um 17 Prozent auf 2,56 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 2,49 Milliarden US-Dollar gerechnet. Das internationale Geschäft legte um 28 Prozent zu und steuerte fast die Hälfte zum Gesamtumsatz bei. Ein wichtiger Wachstumstreiber war Brasilien.

Monster Beverage wächst kräftig, doch die Aktie sackt ab. Im nachbörslichen Handel in New York verlor sie zeitweise bis zu acht Prozent an Wert. Zwar übertraf der Energydrink-Hersteller die Umsatzerwartungen, enttäuschte jedoch bei der Profitabilität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Beim Gewinn blieb die Überraschung aus. Monster erzielte im dritten Quartal 2026 einen bereinigten Gewinn von 0,30 US-Dollar je Aktie. Damit traf der Energydrink-Hersteller die durchschnittliche Analystenschätzung exakt.

Der Haken ist die Bruttomarge: Sie sank von 55,7 Prozent im Vorjahresquartal auf 54,7 Prozent und verfehlte die Erwartungen. Höhere Aluminium- und Treibstoffkosten belasten das Ergebnis. Und der Druck hält an. Monster erwartet bis einschließlich des ersten Quartals 2027 weiter steigende Aluminiumkosten.

Auch der kleinere Rivale Celsius hatte am Donnerstag gewarnt, dass anhaltend hohe Rohstoffkosten die Margen belasten werden.

Die Nachfrage nach Monsters Getränken bleibt hingegen stark. Verbraucher kaufen häufiger Mehrfachpackungen, um zu sparen. Von der Konsumzurückhaltung, unter der Restaurants und Schnellimbissketten leiden, ist Monster weniger stark betroffen. Konzernchef Hilton Schlosberg bezeichnet Energydrinks sinngemäß als erschwinglichen Luxus.

Neue Kunden will Monster über soziale Medien gewinnen. Im Fokus stehen Menschen, die Energydrinks erstmals probieren. Beworben werden etablierte Produkte und Neuheiten, darunter ein geplanter Protein-Energydrink.

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq liegt die Aktie aktuell nur noch 2,7 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 46,53 US-Dollar (Stand: 10:21 Uhr MEZ).

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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