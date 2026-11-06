Investoren rütteln an Anthropics Billionen-Traum
Wackelt der Mega-Börsengang?
Er sollte einer der größten Börsengänge aller Zeiten werden. Doch nach dem Ausverkauf bei Technologieaktien zögern Großinvestoren bei Anthropic. Es geht um Hunderte Milliarden und um eine Frage der Zeit.
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Der mit Spannung erwartete Börsengang von Anthropic gerät ins Wanken. Großinvestoren zweifeln, ob der Entwickler künstlicher Intelligenz an der Nasdaq eine Bewertung von 1,5 Billionen US-Dollar erreicht, berichtet das Wall Street Journal. Drei Investoren, die zeichnen wollen, halten einen Abschlag für nötig. Einer nennt eher eine Billion US-Dollar. Laut Reuters stellen Interessenten sogar den Zeitplan infrage.
Zeitplan auf der Kippe
Ursprünglich sollte die Werbetour bei Investoren in der Woche ab dem 9. November starten. Eine Woche später sollte der Preis stehen, die Notierung noch vor Thanksgiving folgen. Bis zu 100 Milliarden US-Dollar wollte Anthropic einsammeln. Ein Investor hält auch 80 Milliarden für denkbar, ein anderer hält eine Verschiebung für möglich. Führung und Berater wollen in den kommenden Tagen über die Pläne sprechen. Anfang des Jahres hatten Anleger noch auf bis zu zwei Billionen US-Dollar gehofft.
Käuferstreik im Technologiesektor
Den Gegenwind liefert der Markt. Seit den Zwischenwahlen fliehen Anleger aus Aktien rund um künstliche Intelligenz. Nebius, IREN und CoreWeave haben binnen eines Monats die Hälfte ihres Börsenwerts verloren.
"Wir beobachten derzeit so etwas wie einen Käuferstreik im Technologiesektor", sagt Keith Lerner von Truist Advisory Services. Der Sektor lag im vergangenen Monat 10,7 Prozentpunkte hinter dem S&P 500 zurück. So weit war der Abstand zuletzt im Mai 2002. Verschiebt Anthropic den Börsengang, könnte das auch Partner wie Alphabet, Amazon und Nvidia belasten.
Wachstum gegen Verluste
Laut Wall Street Journal lag der hochgerechnete Jahresumsatz Ende Oktober bei über 80 Milliarden US-Dollar. Die genaue Oktoberzahl, auf die Investoren warten, ließ Anthropic im aktualisierten Börsenprospekt offen. Im ersten Halbjahr setzte das Unternehmen laut Prospekt 16,3 Milliarden US-Dollar um. Der Nettoverlust lag bei 80,7 Milliarden US-Dollar, davon 72,4 Milliarden aus nicht zahlungswirksamen Bewertungseffekten bei Wandelanleihen. Bei 1,5 Billionen US-Dollar zahlten Anleger rund das 19-Fache des hochgerechneten Jahresumsatzes, bei einer Billion gut das Zwölffache.
"Die Bewertungen sind auf dem Privatmarkt schon seit langem gestiegen, und wir werden wahrscheinlich einen gewissen Rückgang erleben", sagt Rick Meckler von Cherry Lane Investments. Einige Analysten rechnen dennoch mit starker Nachfrage von Privatanlegern, ähnlich wie bei SpaceX.
Fazit
Für den Börsengang sprechen das rasante Umsatzwachstum und das große Interesse privater Anleger. Dagegen sprechen die hohe Bewertung, die Verluste, die milliardenschweren Verpflichtungen gegenüber Partnern und der politische Gegenwind für Rechenzentren. Wer zeichnen will, sollte die Oktoberzahlen und den endgültigen Ausgabepreis abwarten. Neuemissionen schwanken in den ersten Wochen oft stark.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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