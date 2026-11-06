Frankfurt trifft Liechtenstein: Klaus Deng über Family Offices 61 0 Kommentare

Komplexe Vermögen, klare Interessen: Klaus Deng von BREHMER & CIE. erklärt, wie unabhängige Family Offices Unternehmerfamilien begleiten und worauf es bei der Managerauswahl ankommt.

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