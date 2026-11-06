Frankfurt trifft Liechtenstein: Klaus Deng über Family Offices
Komplexe Vermögen, klare Interessen: Klaus Deng von BREHMER & CIE. erklärt, wie unabhängige Family Offices Unternehmerfamilien begleiten und worauf es bei der Managerauswahl ankommt.
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- BREHMER & CIE.-Partner Klaus Deng betont, dass sich Family Offices vor allem durch komplexe Vermögensstrukturen und mehrere Entscheidungsträger von klassischer Vermögensverwaltung unterscheiden; bei Unternehmerfamilien vermitteln sie zwischen Eigentümern, Management und Gremien.
- Bei der Auswahl externer Manager zählt nicht deren Größe, sondern eine klare, bewährte Strategie mit nachweisbarem Mehrwert. Entscheidend ist, ob sie dauerhaft Mehrrendite erzielt und Risiken angemessen steuert.
- Ein unabhängiges Family Office ohne eigenes Asset Management kann laut Deng Interessenkonflikte vermeiden und als neutraler Vermittler zwischen Marktangeboten und Mandanteninteressen agieren.
- Vermögenserhalt erfordert laut Deng mehr als einen Inflationsausgleich: Bei einem jährlichen Geldmengenwachstum von über 5 Prozent seien unter Einbezug von Steuern und Kosten mehr als 7 Prozent Rendite pro Jahr nötig.
- Private-Label-Fonds können Kosten-, Steuer- oder Poolingvorteile bieten, bringen aber zusätzliche organisatorische Anforderungen mit sich. Ob sie sinnvoll sind, muss anhand der konkreten Vor- und Nachteile für den Mandanten geprüft werden.
- Liechtenstein wird als Fondsstandort unter anderem wegen des Wegfalls der Mehrwertsteuer auf Finanzdienstleistungen, der Förderung individueller Fonds und der zügigen Finanzmarktaufsicht hervorgehoben. Deng spricht dazu am 10. November 2026 bei einer Veranstaltung in Frankfurt.
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