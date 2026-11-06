Börsenstart Europa - 06.11. - FTSE Athex 20 schwach -1,81 %
Börsen Start Update
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.942,25 PKT und fällt um -0,97 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,64 %, Hochtief +1,55 %, Siemens Energy +1,40 %
Flop-Werte: Hannover Rueck -2,57 %, Münchener Rück -2,52 %, Bayer -2,42 %
Der MDAX steht bei 30.678,65 PKT und verliert bisher -0,06 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,95 %, Lanxess +3,65 %, SUESS MicroTec +3,34 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -2,91 %, HENSOLDT -2,07 %, Deutz -1,94 %
Der TecDAX steht bei 4.005,31 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: AIXTRON +3,95 %, SUESS MicroTec +3,34 %, PVA TePla +2,72 %
Flop-Werte: Ottobock -2,11 %, HENSOLDT -2,07 %, OHB -2,04 %
Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.167,36 PKT und fällt um -0,24 %.
Top-Werte: ASML Holding +4,58 %, Nokia +3,19 %, Infineon Technologies +2,64 %
Flop-Werte: Münchener Rück -2,52 %, Bayer -2,42 %, DHL Group -2,32 %
Der AT 20 steht bei 6.479,55 PKT und verliert bisher -0,27 %.
Top-Werte: Mayr-Melnhof Karton +2,06 %, Lenzing +1,92 %, DO & CO +1,78 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -3,00 %, Verbund Akt.(A) -1,42 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:54) bei 14.718,57 PKT und fällt um -1,09 %.
Top-Werte: UBS Group +1,94 %, Partners Group Holding +1,42 %, Holcim +0,98 %
Flop-Werte: Swiss Re -2,90 %, Galderma Group -1,71 %
Der FR 40 steht bei 8.110,48 PKT und verliert bisher -0,65 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +4,11 %, STMicroelectronics +3,82 %, Renault +2,00 %
Flop-Werte: ORANGE -1,56 %, DANONE -1,33 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,27 %
Der SE 30 steht aktuell (09:49:29) bei 3.248,90 PKT und fällt um -1,06 %.
Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,03 %, Skanska (B) +1,00 %, SSAB Registered (A) +0,58 %
Flop-Werte: AstraZeneca -1,76 %, Assa Abloy Registered (B) -1,63 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 6.510,00 PKT und fällt um -1,81 %.
Top-Werte: Viohalco +4,81 %, Coca-Cola HBC +3,34 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,86 %
Flop-Werte: Allwyn -2,42 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,62 %, Piraeus Port Authority -1,37 %
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