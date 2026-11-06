JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 170 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe die zuvor veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Freitag. Leicht über den Erwartungen liege de Auftragsentwicklung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 115,6EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.