BERNSTEIN RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Auftragswachstum habe im dritten Quartal stagniert, schrieb Benjamin Thielmann am Freitag. Mit dem organischen Umsatzwachstum liege der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in den ersten neun Monaten 2026 unterhalb der neuen Prognose. Der Experte spricht bei dem Quartalsbericht von einem gemischten Gesamtpaket./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:12 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 115,6EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.



