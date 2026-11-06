Infineon etwas stabilisiert nach 'blauem Tsunami' in KI-Branche

Die Experten der Investmentbank Bernstein sprachen von einem "blauen Tsunami", der über die Branche hereingebrochen sei. Damit spielten sie auf den deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen an. In den USA steht blau für die US-Demokraten und Rot für die Republikaner.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihrem Vortagesrutsch auf das tiefste Niveau seit April haben sich die Aktien von Infineon am Freitag etwas stabilisiert. Am Donnerstagnachmittag war die KI-Branche ausgehend von den USA heftig unter Druck geraten. Der Nasdaq 100 verzeichnete mit minus 6,4 Prozent seinen heftigsten Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der Halbleiterindex SOX brach um 12 Prozent ein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Börsianer befürchten, dass die Demokraten mit ihren Mehrheiten im Senat und Kongress insbesondere den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten. Dies heizt die ohnehin bestehenden Sorgen um die zeitnahe Amortisierung der immensen Investitionen weiter an. Besonders stark trifft es die Ausrüster der Rechenzentren, weniger die Hyperscaler - also die Betreiber der Infrastruktur.

Die Bernstein-Experten halten die Marktreaktion allerdings für übertrieben. Sie gehen weiter davon aus, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren oppositionellen Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 46,88 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +36,34 %/+113,04 % bedeutet.



