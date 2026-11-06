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    Infineon etwas stabilisiert nach 'blauem Tsunami' in KI-Branche

    AKTIE IM FOKUS

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    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon-Aktien stabilisieren sich nach dem Einbruch
    • KI-Branche stürzt ab, Sorge um Rechenzentren wächst
    • Bernstein hält den Markteinbruch für übertrieben
    AKTIE IM FOKUS - Infineon etwas stabilisiert nach 'blauem Tsunami' in KI-Branche
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihrem Vortagesrutsch auf das tiefste Niveau seit April haben sich die Aktien von Infineon am Freitag etwas stabilisiert. Am Donnerstagnachmittag war die KI-Branche ausgehend von den USA heftig unter Druck geraten. Der Nasdaq 100 verzeichnete mit minus 6,4 Prozent seinen heftigsten Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der Halbleiterindex SOX brach um 12 Prozent ein.

    Die Experten der Investmentbank Bernstein sprachen von einem "blauen Tsunami", der über die Branche hereingebrochen sei. Damit spielten sie auf den deutlichen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen an. In den USA steht blau für die US-Demokraten und Rot für die Republikaner.

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    Börsianer befürchten, dass die Demokraten mit ihren Mehrheiten im Senat und Kongress insbesondere den Ausbau von KI-Rechenzentren bremsen könnten. Dies heizt die ohnehin bestehenden Sorgen um die zeitnahe Amortisierung der immensen Investitionen weiter an. Besonders stark trifft es die Ausrüster der Rechenzentren, weniger die Hyperscaler - also die Betreiber der Infrastruktur.

    Die Bernstein-Experten halten die Marktreaktion allerdings für übertrieben. Sie gehen weiter davon aus, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren oppositionellen Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,06 % und einem Kurs von 46,88 auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +36,34 %/+113,04 % bedeutet.





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