Die Smart City Expo 2026 geht zu Ende und hat die tatsächlichen Auswirkungen städtischer Lösungen aufgezeigt

BARCELONA, Spanien, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), die führende internationale Veranstaltung zu Städten und intelligenten städtischen Lösungen, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, schloss heute Nachmittag seine fünfzehnte Ausgabe ab. 29.721 Besucher aus 140 Ländern hatten sich am Veranstaltungsort Gran Via versammelt. Unter dem Motto „Urban Solutions, Real Impact" zeigte der Kongress, dass die Technologien, auf die sich die Städte konzentriert haben, bereits einen Einfluss auf die drängendsten städtischen Herausforderungen der Gegenwart ausüben. Zu den Hauptthemen des diesjährigen Kongresses zählten bezahlbarer Wohnraum, Lösungen zur Eindämmung des Klimawandels sowie Mobilität.

Das Programm, das sich in sieben Themenbereiche gliederte, brachte 668 internationale Experten und Vertreter von über 1.000 Städten zusammen. Zu den Referenten zählten Anne Hidalgo, Andre Dickens, Anacláudia Rossbach, Nikolas Badminton und Ayumi Moore Aoki.

Der SCEWC fand gemeinsam mit dem Tomorrow.Mobility World Congress statt – organisiert in Zusammenarbeit mit EIT Urban Mobility, HOWS Barcelona, Tomorrow.Blue Economy, dem Barcelona Deep Tech Summit und dem Barcelona Cybersecurity Congress –, an dem 1.276 Aussteller wie Dell Technologies, Deutsche Telekom IoT, Esri, FCC Enviro, Google, Hanwha Vision, Microsoft, NVIDIA, Ubiwhere, Urbio und Veolia teilnahmen.

„Vor drei Tagen haben wir uns zum Ziel gesetzt, zu zeigen, dass Smart-City-Initiativen bereits Wirkung zeigen. Nachdem wir über 27.000 Besucher und 1.276 Aussteller begrüßen durften und Bürgermeister, Unternehmen sowie Experten zusammengebracht haben, die weltweit Ergebnisse erzielen, können wir bestätigen, dass die Botschaft der Städte klar war: Sie sind bereit und willens, bewährte Konzepte in größerem Maßstab umzusetzen, und wir sind bereit, ihnen dabei zu helfen, diesen Prozess zu beschleunigen", sagte Ugo Valenti, Director des Smart City Expo World Congress.

Cities-Programm

Der SCEWC veranstaltete unter dem Namen „Cities-Programm" ein Rahmenprogramm, das gemeinsam mit dem Stadtrat von Barcelona organisiert wurde und sich auf den Austausch von Strategien und Wissen unter kommunalen Entscheidungsträgern konzentrierte. Das Programm umfasste unter anderem das „Housing Mayors Meeting" und die „City Peers"-Treffen.

World Smart City Awards

Die japanische Hauptstadt wurde bei den World Smart City Awards, die jedes Jahr die herausragendsten Initiativen und Projekte im Bereich der städtischen Transformation auszeichnen, als „Smart City of 2026" prämiert. Die Jury verlieh Tokio über sein Amt für digitale Dienste den City Award für „C³ Powering Tokyo", ein Modell, das die Einwohner in den Mittelpunkt der digitalen und KI-Transformation stellt.

Der Smart City Expo World Congress kehrt vom 2. bis 4. November 2027 für seine sechzehnte Ausgabe in die Gran Via der Fira de Barcelona zurück.

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