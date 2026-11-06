Die globale Erwärmung wird bis zum Jahr 2100 2,6 °C erreichen, wenn keine neuen politischen Unterstützungsmaßnahmen angeboten werden und Technologien erst dann eingeführt werden, wenn sie wettbewerbsfähig sind, so die Unterzeichner eines heute veröffentlichten Briefes.

Eine saubere Elektrifizierung, bei der Strom bis Mitte des Jahrhunderts über 50 % des Endenergiebedarfs deckt, und die schrittweise Reduzierung der Kohlenutzung zur Stromerzeugung könnten die prognostizierte Erwärmung auf etwa 2,3 °C senken, und zwar kostengünstig oder sogar kostenlos.

Die prognostizierten Temperaturen werden jedoch nicht unter 2°C sinken, wenn nicht Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie, der Luftfahrt und der Schifffahrt, zur drastischen Reduzierung der Methanemissionen und zur Beendigung der Entwaldung ergriffen werden.

Zusammengenommen könnten diese fünf prioritären Handlungsfelder die Erwärmung auf etwa 1,8 °C reduzieren – dies ist jedoch nicht kostenlos und erfordert politische Unterstützung.

Um die potenzielle Erwärmung auf 1,5 °C zu senken, ist ein exponentielles Wachstum der Kohlenstoffbindung erforderlich.

LONDON, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Über 30 Mitglieder der Energy Transitions Commission (ETC) fordern heute den COP31-Präsidenten Murat Kurum und den Verhandlungspräsidenten Chris Bowen auf, die saubere Elektrifizierung und die schwer zu elektrifizierenden Sektoren in den Mittelpunkt der Ergebnisse des Klimagipfels zu stellen, da eine neue Analyse der ETC zeigt, dass die derzeitige Politik die Welt auf einen Kurs von 2,6 °C Erwärmung steuert.

Ihr heute zusammen mit dem ETC-Briefing veröffentlichter Brief Nach wie vor lebenswichtig, nach wie vor möglich: Wie Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten können, um die globale Erwärmung zu begrenzen, , erscheint wenige Tage vor dem Treffen der Unterhändler in der Türkei. Zu den Unterzeichnern gehören ETC-Kommissare von Arup, Envision, Grantham Research Institute (LSE), Octopus Energy, Rothschild, Schneider Electric, Tata Steel und Vattenfall sowie weitere führende Persönlichkeiten aus den Bereichen saubere Energie und Versorgungsunternehmen, Schwerindustrie, Transport und Finanzen.