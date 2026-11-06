🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Führende Wirtschaftsvertreter drängen die COP31-Präsidentschaft zu globalen Maßnahmen in den Bereichen saubere Elektrifizierung und Schwerindustrie, um die globale Erwärmung deutlich unter 2 °C zu halten

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare
    • Die globale Erwärmung wird bis zum Jahr 2100 2,6 °C erreichen, wenn keine neuen politischen Unterstützungsmaßnahmen angeboten werden und Technologien erst dann eingeführt werden, wenn sie wettbewerbsfähig sind, so die Unterzeichner eines heute veröffentlichten Briefes.
    • Eine saubere Elektrifizierung, bei der Strom bis Mitte des Jahrhunderts über 50 % des Endenergiebedarfs deckt, und die schrittweise Reduzierung der Kohlenutzung zur Stromerzeugung könnten die prognostizierte Erwärmung auf etwa 2,3 °C senken, und zwar kostengünstig oder sogar kostenlos.
    • Die prognostizierten Temperaturen werden jedoch nicht unter 2°C sinken, wenn nicht Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie, der Luftfahrt und der Schifffahrt, zur drastischen Reduzierung der Methanemissionen und zur Beendigung der Entwaldung ergriffen werden.
    • Zusammengenommen könnten diese fünf prioritären Handlungsfelder die Erwärmung auf etwa 1,8 °C reduzieren – dies ist jedoch nicht kostenlos und erfordert politische Unterstützung.
    • Um die potenzielle Erwärmung auf 1,5 °C zu senken, ist ein exponentielles Wachstum der Kohlenstoffbindung erforderlich.

    LONDON, 6. November 2026 /PRNewswire/ -- Über 30 Mitglieder der Energy Transitions Commission (ETC) fordern heute den COP31-Präsidenten Murat Kurum und den Verhandlungspräsidenten Chris Bowen auf, die saubere Elektrifizierung und die schwer zu elektrifizierenden Sektoren in den Mittelpunkt der Ergebnisse des Klimagipfels zu stellen, da eine neue Analyse der ETC zeigt, dass die derzeitige Politik die Welt auf einen Kurs von 2,6 °C Erwärmung steuert.

    Ihr heute zusammen mit dem ETC-Briefing veröffentlichter Brief Nach wie vor lebenswichtig, nach wie vor möglich: Wie Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten können, um die globale Erwärmung zu begrenzen, , erscheint wenige Tage vor dem Treffen der Unterhändler in der Türkei. Zu den Unterzeichnern gehören ETC-Kommissare von Arup, Envision, Grantham Research Institute (LSE), Octopus Energy, Rothschild, Schneider Electric, Tata Steel und Vattenfall sowie weitere führende Persönlichkeiten aus den Bereichen saubere Energie und Versorgungsunternehmen, Schwerindustrie, Transport und Finanzen.

    Seite 1 von 3 




    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Führende Wirtschaftsvertreter drängen die COP31-Präsidentschaft zu globalen Maßnahmen in den Bereichen saubere Elektrifizierung und Schwerindustrie, um die globale Erwärmung deutlich unter 2 °C zu halten Die globale Erwärmung wird bis zum Jahr 2100 2,6 °C erreichen, wenn keine neuen politischen Unterstützungsmaßnahmen angeboten werden und Technologien erst dann eingeführt werden, wenn sie wettbewerbsfähig sind, so die Unterzeichner eines heute …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     