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    2026 reißt fast sicher 1,5-Grad-Marke

    Copernicus

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    Für Sie zusammengefasst
    • 2026 erreicht fast sicher die globale 1,5-Grad-Marke
    • 2026 wäre nach 2024 erst das zweite Überschreiten
    • Offiziell gilt das Ziel erst im Mehrjahresmittel
    Copernicus - 2026 reißt fast sicher 1,5-Grad-Marke
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BONN (dpa-AFX) - Das Jahr 2026 wird nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus fast sicher die Marke von 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit reißen. Dies wäre das zweite Mal nach 2024, wie der Dienst mitteilte - als offiziell gerissen gilt das Ziel jedoch erst im mehrjährigen Durchschnitt./swe/DP/jha



    Verfasst von dpa-AFX
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    Copernicus 2026 reißt fast sicher 1,5-Grad-Marke Das Jahr 2026 wird nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus fast sicher die Marke von 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit reißen. Dies wäre das zweite Mal nach 2024, wie der Dienst mitteilte - als offiziell …
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