BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 203 auf 223 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz angehobener Schätzungen liege er für die Jahre 2026 bis 2031 um bis zu 17 Prozent unter dem Analystenkonsens, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Er begründete dies mit einem Marktanteilsverlust bei injizierbaren GLP-1-Präparaten und einer niedrigeren Profitabilität./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 36,18EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 223

Kursziel alt: 203

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,33 $ , was einem Rückgang von -17,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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