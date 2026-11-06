BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 203 auf 223 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz angehobener Schätzungen liege er für die Jahre 2026 bis 2031 um bis zu 17 Prozent unter dem Analystenkonsens, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Er begründete dies mit einem Marktanteilsverlust bei injizierbaren GLP-1-Präparaten und einer niedrigeren Profitabilität./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 36,18EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 223
Kursziel alt: 203
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 223
Kursziel alt: 203
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
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