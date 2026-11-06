BERNSTEIN RESEARCH stuft Meta auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 850 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 548,3EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 850
Kursziel alt: 850
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 850
Kursziel alt: 850
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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