BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Outperform" belassen. Die britisch-spanische Fluggesellschaft habe im dritten Quartal mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving am Freitag. Eine starke Entwicklung der Ticketpreise sei von den hohen Treibstoffkosten aufgezehrt worden./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:32 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:32 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 5,182EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

