Siemens Healthineers-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

Nach den Zahlen für das vierte Geschäftsquartal bekräftigten Experten auch wegen der starken Auftragslage des Medizintechnikkonzerns mit Kurszielen von bis zu 57,40 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Siemens Healthineers-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 46,50 Euro ansteigen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) konnte innerhalb des vergangenen Monats um beachtliche 15 Prozent zulegen. Notierte die Aktie Anfang Oktober 2026 noch unterhalb von 39 Euro, so wurde sie am 5.11.26 zeitweise sogar bei 45,20 Euro gehandelt. Im Gleichklang mit dem schwachen Gesamtmarkt startete am 6.11.26 auch die Siemens Healthineers-Aktie mit 44,10 Euro schwächer in den frühen Handel des 6.11.26.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000PJ91ES7, wurde beim Aktienkurs von 44,10 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 46,50 Euro steigern, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,37 Euro (+42 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,943 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,943 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB4H5T4, wurde beim Aktienkurs von 44,10 Euro mit 0,24 - 0,25 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 46,50 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,45 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,355 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,355 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR9WUB5, wurde beim Aktienkurs von 44,10 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 46,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,71 Euro (+42 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.