BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2440 auf 2470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling bewertete am Donnerstag die Umsatzentwicklung des Spirituosenkonzerns im ersten Quartal. Er spricht von einem "kleinen Schritt nach vorn, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 22,21EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24,7
Kursziel alt: 24,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Trevor Stirling
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24,7
Kursziel alt: 24,4
Währung: GBP
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