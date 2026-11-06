BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2440 auf 2470 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trevor Stirling bewertete am Donnerstag die Umsatzentwicklung des Spirituosenkonzerns im ersten Quartal. Er spricht von einem "kleinen Schritt nach vorn, ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau"./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:19 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 22,21EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,7

Kursziel alt: 24,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

