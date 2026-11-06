Erneute Kursgewinne - Schwäche bei US-Aktien stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag gestützt durch die starken Kursverluste an den US-Aktienmärkten erneut zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 123,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,22 Prozent.

Der Kursrutsch an den US-Aktienmärkten im Zuge des Ausverkaufs im KI- und Halbleitersektor sorgt für Verunsicherung. Die als sicher geltenden Staatsanleihen profitieren. Die fragile Risikostimmung dürfte Bundesanleihen stützen, erwarten die Anleiheexperten der Commerzbank.