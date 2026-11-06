Astera Labs klettert - auf Monatssicht bleibt ein Minus von 46,22 %

Der Kurs der Astera Labs Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -37,00 %.

Trotz des kräftigen Tagesgewinns verliert Astera Labs auf Monatssicht 46,22 %. Auch die Wochenbilanz bleibt mit einem Rückgang von 30,06 % deutlich negativ. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Kurssprung gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Astera Labs Aktie damit um -30,06 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,22 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Astera Labs +22,89 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +1,60 %. Astera Labs entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Informationen zur Astera Labs Aktie

Astera Labs ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Siliziumlösungen zur Verbesserung der Datenverarbeitung in Rechenzentren spezialisiert hat. Mit Produkten, die die Konnektivität zwischen CPUs, GPUs und Speichergeräten optimieren, positioniert sich Astera Labs als bedeutender Akteur in der Rechenzentrumsinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten sind Broadcom, Intel und Nvidia. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf spezialisierte Hochleistungslösungen.

Es gibt 173 Mio. Astera Labs Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,19 Mrd.EUR € wert.

Astera Labs Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -30,06 % 1 Monat -46,22 % 3 Monate -37,00 % 1 Jahr +30,69 %

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Stand: 06.11.2026, 10:30 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Astera Labs Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Astera Labs Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.