BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Eckdaten für das dritte Quartal von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Eine Untergrenze, die im vierten Quartal nahezu keinen Anstieg des Vorsteuerergebnisses erforderlich mache, lasse Spielraum für höhere Ziele./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 34,20EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Andreas Wolf
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Wolf
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte