BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bechtle nach Eckdaten für das dritte Quartal von 40 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag. Eine Untergrenze, die im vierten Quartal nahezu keinen Anstieg des Vorsteuerergebnisses erforderlich mache, lasse Spielraum für höhere Ziele./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 34,20EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

