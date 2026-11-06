Monte dei Paschi: Aufwärtstrend intakt, nächster Widerstand im Blick

Am 6. November 2026 schloss die Monte-dei-Paschi-Aktie bei 11,272. Damit notiert sie 6,9 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und rund 336 Prozent über dem Dreijahrestief. Die jüngste Erholung vom Oktobertief hat den Abstand zur oberen Handelsspanne verringert. Der Schlusskurs von 11,502 am 4. November ließ sich zuletzt allerdings nicht halten.

Die Aktie der Banca Monte dei Paschi di Siena hat in den vergangenen drei Jahren deutlich zugelegt. Vom Tief bei 2,585 am 8. November 2023 führte der übergeordnete Aufwärtstrend bis zum Hoch bei 12,102 am 14. August 2026. Rückschläge unterbrachen den Anstieg mehrfach: Im März 2026 fiel der Titel bis auf 7,017 zurück, bevor eine kräftige Erholung einsetzte. Seit dem Augusthoch prägt eine Konsolidierung das Chartbild.

200-Tage-Linie stützt das positive Gesamtbild

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,042. Der aktuelle Schlusskurs übertrifft diese Linie um 12,2 Prozent. Damit bleibt die langfristige charttechnische Einordnung positiv, auch wenn die Aktie kurzfristig schwankt. Zugleich zeigt der Abstand, dass ein Rücksetzer bis zum gleitenden Durchschnitt erheblichen Spielraum hätte, ohne diesen Trendfilter bereits zu unterschreiten.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 10,74 und 10,88, wo sich zuletzt mehrere Schlusskurse bündelten. Darunter rückt der Bereich um 10,57 bis 10,60 mit den Oktobertiefs in den Fokus. Auf der Oberseite bildet die Zone von 11,50 bis 11,58 eine erste Hürde. Gelingt der nachhaltige Sprung darüber, wären die mehrfach erreichten Niveaus zwischen 11,88 und 12,00 die nächsten Widerstände. Den entscheidenden oberen Bezugspunkt bildet anschließend das Augusthoch.

Die Aktie von Banca Monte dei Paschi di Siena erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 62,77 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,34 %, über 10 Jahre bei -32,35 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.