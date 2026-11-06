BERENBERG stuft Evotec auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec von 3,60 auf 3,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christian Ehmann attestierte dem Wirkstoffforscher am Donnerstag ein solides drittes Quartal. Die Prognose für das Geschäftsjahr sei im Zuge einer Fertigungspartnerschaft mit Vertex bestätigt worden. Die aktualisierten Ziele für 2030 wirkten ehrgeizig. Das Kursziel hob der Experte wegen höherer diesjähriger Schätzungen und der Erwartung geringerer Investitionsausgaben an./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:38 / GMT
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Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 3,096EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,75
Kursziel alt: 3,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Christian Ehmann
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
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