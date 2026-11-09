Anleger setzen jetzt auf defensive Anleihe-ETFs

Anleger investieren Milliarden in Anleihe-ETFs – und wählen dabei genau aus. So flossen im Oktober netto 13,39 Milliarden Euro in diese Fonds. Das geht aus dem"Money Monitor" von Amundi für den europäischen UCITS-ETF-Markt vom 31. Oktober 2026 hervor.



Die hohe Nachfrage nach Staatsanleihen und Unternehmenspapieren mit guter Bonität deutet auf eine defensive Positionierung im Anleihesegment hin.

Staatsanleihen-ETFs verzeichneten mit 5,5 Milliarden Euro den höchsten Zufluss. In Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, also guter Kreditqualität, flossen 4,397 Milliarden Euro. Hochzinsanleihen kamen auf 1,158 Milliarden Euro und Geldmarkt-ETFs auf 1,102 Milliarden Euro.