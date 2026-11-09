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    Anleger setzen jetzt auf defensive Anleihe-ETFs

    KI-Turbulenzen

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    Milliarden fließen in Anleihe-ETFs. Amundis Oktoberzahlen zeigen, welche ETFs Anleger bevorzugen. Besonders auffällig ist, bei welchen Laufzeiten sie fast gar nicht zugreifen. Kurze Laufzeiten sind dabei klar gefragt.

    KI-Turbulenzen - Anleger setzen jetzt auf defensive Anleihe-ETFs
    Foto: Sascha Steinach - dpa

    Anleger investieren Milliarden in Anleihe-ETFs – und wählen dabei genau aus. So flossen im Oktober netto 13,39 Milliarden Euro in diese Fonds. Das geht aus dem"Money Monitor" von Amundi für den europäischen UCITS-ETF-Markt vom 31. Oktober 2026 hervor.

    Die hohe Nachfrage nach Staatsanleihen und Unternehmenspapieren mit guter Bonität deutet auf eine defensive Positionierung im Anleihesegment hin.

    Staatsanleihen-ETFs verzeichneten mit 5,5 Milliarden Euro den höchsten Zufluss. In Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, also guter Kreditqualität, flossen 4,397 Milliarden Euro. Hochzinsanleihen kamen auf 1,158 Milliarden Euro und Geldmarkt-ETFs auf 1,102 Milliarden Euro.

    Besonders deutlich wird die Auswahl bei den Laufzeiten von Unternehmensanleihen: ETFs auf Papiere mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren gewannen 1,47 Milliarden Euro hinzu. Bei Laufzeiten unter einem Jahr waren es 497 Millionen Euro. Fonds für Laufzeiten über fünf Jahre erhielten dagegen nur zwei Millionen Euro.

    Bei Staatsanleihen waren ETFs auf US-Papiere mit 3,377 Milliarden Euro besonders gefragt. Produkte auf Staatsanleihen europäischer Industrieländer sammelten 1,598 Milliarden Euro ein.

    Auch Aktien-ETFs zogen weiter Geld an. Ihr Nettozufluss betrug 26,95 Milliarden Euro. Insgesamt nahm der europäische ETF-Markt im Oktober 40,8 Milliarden Euro auf.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    RedakteurFerdinand Hammer
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    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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