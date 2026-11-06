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    BERENBERG stuft DEUTZ AG auf 'Buy'

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    BERENBERG stuft DEUTZ AG auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutz nach durchwachsenen Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate seien durch den vorzeitigen Abschluss der Übernahme der Rüstungsfirma FFG in den Schatten gestellt worden, schrieb Lasse Stueben am Freitag. Diese sei ein wichtiger Schritt im Verwandlungsprozess des Motorenbauers./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:29 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 9,425EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Lasse Stueben
    Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16,50
    Kursziel alt: 16,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
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