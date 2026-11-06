BERENBERG stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Die Margen des Großküchenausrüsters hätten im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Fraser Donlon am Donnerstag. Insgesamt sei der Bericht aber durchwachsen, denn umsatzseitig plane das Unternehmen nun mit dem unteren Ende der angepeilten Spanne./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 21:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 631EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Fraser Donlon

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 835

Kursziel alt: 835

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

