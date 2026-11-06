BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für das dritte Quartal unterstrichen erneut die starke Nachfrage bei gleichzeitig anhaltenden Herausforderungen in der operativen Umsetzung, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Das Management des Chipindustrie-Ausrüsters äußere sich zuversichtlich zum Kapazitätsausbau. Sie bleibt in dieser Hinsicht allerdings vorsichtig. Mittel- bis langfristig böten die Aktien aber nach wie vor reichlich Potenzial./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,40 % und einem Kurs von 45,04EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

