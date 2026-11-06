BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2223 Pence auf "Buy" belassen. Das aus eigener Kraft erzielte Umsatzwachstum des Spirituosenkonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg und die Bewertung der Aktien sei günstig./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 22,11EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 22,23

Kursziel alt: 22,23

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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