BERENBERG stuft DIAGEO auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2223 Pence auf "Buy" belassen. Das aus eigener Kraft erzielte Umsatzwachstum des Spirituosenkonzerns habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Donnerstag. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg und die Bewertung der Aktien sei günstig./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 22,11EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 10:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22,23
Kursziel alt: 22,23
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 22,23
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Währung: GBP
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