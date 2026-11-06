Der KI-Crash pulverisiert 3 Billion an Marktkapitalisierung, der Nasdaq 100 mit dem größten Verlust seit Corona! Was ist da passiert? Die fundamentalen Gründe sind hinreichend klar (massive Investitionen bei nicht erkennbarer Monetarisierung) - daher stellen sich nun zwei akute Fragen: erstens, warum hat es gerade gestern so gekracht? Und zweitens: wie geht es jetzt weiter - war das der finale Ausverkauf, also die Panik, die es braucht, bevor ein Boden an den Märkten erreicht werden kann? Fakt ist, dass gestern Hedgefonds in Schieflage gerieten und zu Notverkäufen gezwungen waren - und das angesichts der Tatsache, dass der US-Leitindex S&P 500 gerade einmal 6% von seinem Allzeithoch entfernt ist. Manches deutet darauf hin, dass für die Aktienmärkte noch mehr Unheil kommt - unterbrochen durch impulsive Rallys. Kommt am Wochenende Trumps Schlag gegen den Iran?

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Das Video "Die Logik des KI-Crash: 6% vom Allzeithoch - Hedgefonds kippen! " sehen Sie hier..